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/663596/ننشر-صور-من-افتتاح-الرئيس-عبدالفتاح-السيسي-معرض-مصر-الدولي-للصناعات-العسكرية-إيديكس-2021
نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021".
دوت الخليج
انطلاق فعاليات معرض إيديكس
ومن المنتظرأن يستمر معرض «إيدكس» الذى انطلقت فعاليات افتتاحه منذ ساعات على مدار 4 أيام، وذلك بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة.
صور من فعاليات معرض إيديكس
وخلال الافتتاح الذى شهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على أن قدرة الشركات الموجودة فى المعرض تعكس قوة كبيرة للتواجد.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء اليوم، الشكر إلى القائمين على عملية تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، قائلا: "أشكر القائمين على هذا المعرض والجهد المبذول الذى يعكس منظر أكثر من رائع".
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