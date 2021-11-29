وزير الإنتاج الحربى يلتقى نائب وزير احتياجات الدفاع بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، سانج أيل نائب وزير احتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية، وتم التأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين والتطور الملحوظ التى شهدته خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى كوريا الجنوبية عام 2016 وما نتج عنها من تقوية للعلاقات بين الدولتين ونقلها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.





جاء ذلك بجناح الوزارة ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021" والذى يقام بمصر فى نسخته الثانية بمركز المنارة خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأشار "مرسى" خلال اللقاء إلى زيارته الأخيرة لجمهورية كوريا الجنوبية تلبية للدعوة الموجهة من وزير الدفاع الوطنى الكورى الجنوبى لحضور فعاليات معرض سيول الدولى للفضاء والدفاع (ADEX-2021)، كما أشار إلى الزيارات الميدانية التى قام بها خلال فترة المعرض للشركات التى لها تعاون قائم بالفعل مع شركات الإنتاج الحربى مثل شركات (هانوا، هيونداى ويا )، أيضا تم مناقشة الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة فى مجالات التصنيع المماثلة وكان على رأس هذه الموضوعات دراسة إمكانية التعاون مع الجانب الكورى فى التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسيةK2 وضرورة إنهاء أعمال الممارسة لتوقيع عقد التصنيع المشترك للهاوتزرK9 خلال فعاليات معرض " EDEX 2021 ".

ولفت إلى أن تبادل الزيارات بين الجانبين تساعد على الوقوف على مستجدات التعاون، مشيرا إلى أن مشاركة سانج ايل بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2021 " جاءت لتعزز أطر التعاون بين الطرفين.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على اصطحاب الوفد الكورى بجولة داخل جناح الوزارة فى معرض "EDEX2021" استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر والتى تشارك بها الشركات التابعة للوزارة.

من جانبه أكد سانج ايل نائب وزير احتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية أن هذه الزيارة تعد فرصة هامة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى مجال الأنظمة الدفاعية، مشيدا بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربى، مضيفا أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكرى الدولى مع وزارة الإنتاج الحربى وكذلك كبرى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأكد "أيل" أن الافتتاح عكس تنظيما فريدا ومتميزا للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفا أن افتتاح المعرض جاء كذلك ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به مصر فى مجال التصنيع العسكرى.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى المتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتى تعزيزا للعلاقات القوية بين الجانبين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق فى نهاية اللقاء على تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.