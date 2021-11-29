شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى ودول الجوار الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن "الاجتماع يبحث أولويات التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين، وفقا لمبدأ الملكية المشتركة". وكان وزير الخارجية قد شارك، فى وقت سابق اليوم، فى المنتدى الإقليمى السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط" ببرشلونة.

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