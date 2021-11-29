وزير الخارجية يلتقى مفوض الاتحاد الأوروبى للجوار والتوسع

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين على هامش لقاءاته فى برشلونة، بمفوض الاتحاد الأوروبى للجوار والتوسع أوليفير فارهيلى.



جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين على هامش لقاءاته فى برشلونة، بمفوض الاتحاد الأوروبى للجوار والتوسع أوليفير فارهيلى. يأتى اللقاء للبناء على النقاشات الأخيرة التى عقدت بينهما فى القاهرة فى أكتوبر الماضى حول سبل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

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