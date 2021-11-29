الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة داسو الفرنسية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إيريك ترابييه، رئيس شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، والذى يشارك فى معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021".





حضر اللقاء الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المشترك مع شركة "داسو" العالمية فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.

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