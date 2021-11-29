وزير الزراعة يناقش آليات النهوض بإنتاج عسل النحل والحرير في الوادي الجديد

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور عدد من أعضاء اتحاد النحالين ومنتجي عسل النحل، لبحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل وحل مشاكل النحالين، واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال انشاء المناحل والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال.

‏وتابع القصير والزملوط، تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بشأن مبادرتي النخيل والحرير، واستعرض المحافظ إمكانيات المحافظة في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية اللازمة لتربية النحل، وأيضًا التسهيلات وحزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، موجهًا الدعوة لمنتجي عسل النحل إلى زيارة المحافظة والتعرف على إمكانياتها.