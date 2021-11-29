سامح شكرى يشارك فى الاجتماع الثانى للاتحاد الأوروبى ودول الجوار الجنوبى

انطلقت فعاليات الاجتماع الثانى للاتحاد الأوروبى ودول الجوار الجنوبى الذى يعقد الاجتماع الوزارى الثالث بمدينة برشلونة بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر" أن الاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى ودول الجوار الجنوبى يبحث أولويات التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين وفقًا لمبدأ الملكية المشتركة. ويواصل الوزير شكرى زيارته الحالية إلى برشلونة حيث يشارك فى المنتدى الإقليمى السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، والاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى مع دول الجوار الجنوبي.

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