إخلاء 3 عقارات مجاورة لمبنى شبرا المنهار بعد تحطم الواجهات

أخلت أجهزة حى الساحل شمال القاهرة، 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار منذ قليل، بالقرب من ميدان فيكتوريا، وشارع الترعة، بمنطقة شبرا مصر، حفاظا على الأرواح، ولحين معاينة العقارات والتأكد من السلامة الانشائية لها.

وتسبب العقار المنهار بنطاق حى الساحل، فى تحطم واجهات 3 عقارات مجاورة بعد سقوط جزء منه على البلكونات الخاصة بالعقارات، وتسبب ذلك فى انهيار جزئى من البلكونات الخاصة بـ3 عقارات.

وفى السياق، أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن العقار المنهار بمنطقة شبرا مصر بنطاق حى الساحل، لم يسفر عن إصابات، وأن العقار صادر له قرار تنكيس منذ فترة ولم يتم تنفيذه، مشيرة إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أوصت بتنكيس العقار المكون من 5 أدوار لتخفيف الأحمال، ولم لم يتم تنفيذ القرار.

وأكدت المصادر، أن حى الساحل برئاسة أشرف محمد ، أخلت العقار منذ يومين بعد توصيات اللجنة، وكان به أسرة واحدة، واليوم انهار العقار ولم يسفر عن أى إصابات، وجارى اتخاذ اللازم لرفع المخلفات ومعاينة العقارات المجاورة.

وفى السياق، وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لعقار شبرا مصر المنهار، منذ قليل، لبيات مدى تأثير انهيار العقار على السلامة الانشائية لها.

وشهدت منطقة شبرا منذ قليل، انهيار عقار قديم خالى من السكان مكون من 5 طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان ولم ينتج عنه آى مصابين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار منزل بمنطقة شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، كما تبين أن المنزل وصادر له أمر تنكيس من قبل المحافظة، ولا يوجد آى سكان بداخله، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.