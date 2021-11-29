الأهلي يخاطب الاتحاد المصرى والأفريقي والدولى لحل أزمة كأس العالم للأندية

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التى تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الأفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.
ويطلب النادى فى خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وأفريقيا فى تلك البطولة العالمية.
ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية.
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