الأهلي يخاطب الاتحاد المصرى والأفريقي والدولى لحل أزمة كأس العالم للأندية

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التى تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الأفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

ويطلب النادى فى خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وأفريقيا فى تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية.