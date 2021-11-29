/663597/باريس-سان-جيرمان-يكشف-عن-فترة-غياب-نيمار-عن-الفريق

أعلن الفريق الباريسي باريس سان جيرمان، منذ لحظات عن فترة غياب الدولي البرازيلي نيمار، بعد تعرضة للإصابة امس أمام سانت إيتيان بالدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد باريس سان جيرمان في بيانه أن مدة غياب نيمار تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، بسبب إلتواء في الكاحل.

علق البرازيلي نيمار، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على الإصابة التي تعرض لها مع فريقه اليوم امام سانت إيتيان، بالدوري الفرنسي.

إصابة نيمار أمام سانت إيتيان

وتعرض البرازيلي نيمار اليوم للإصابة بإلتاوء شديد في الكاحل، والتي تم خروجه من مباراة اليوم امام سانت إيتيان، على نقالة بسبب شدة الإصابة التي لم يقتدر السير على قدمه.

وعبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، كتب نيمار: "فلنبدأ التعافي، للأسف هذه الانتكاسات هي جزء من حياة الرياضي، الآن هذا ما لدي، أرفع رأسي، سأعود أفضل وأقوى".

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسانت إيتيان، بفوز الفريق الباريسي، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وشهدت مباراة اليوم في التشكيل الأساسي الظهور الأول للإسباني سيرخيو راموس، منذ انضمامه في الإنتقالات الصيفية الماضية.

افتتح سانت إيتيان سجل التهديف في المباراة في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، عن طريق دينيس بوانجا.

وعاد باريس في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق البرازيلي ماركينيوس من خلال كرة مقوسة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق لونيل ميسي على رأس ماركينيوس الذي سددها داخل الشباك.

عاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالهدف الثاني في المباراة لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباراة، من خلال تمريرة سحرية رائعة من ميسي إلى دي ماريا يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية اخترقت الشباك.

وسجل البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة رائعة من ميسي من الطرف الأيسر إلى ماركينيوس سددها برأسه داخل الشباك.

تشكيل باريس سان جيرمان في المباراة:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: بيرنات، ماركينيوس، راموس، حكيمي.

الوسط: جايي، دانيلو، دي ماريا.

الهجوم: نيمار، مبابي، ميسي.