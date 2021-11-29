/663598/الأهلي-يخاطب-الاتحاد-الدولي-والإفريقي-والمصري-لحل-أزمة-مونديال-الأندية-وأمم-أفريقيا

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

الأندية المشاركة في مونديال الأندية

لتشارك 7 أندية في بطولة العالم للأندية، حاملي بطولة دوري القارة من الـ 6 قارات، بجانب بطل الدورري للبلد المستضيف، وهم تشيلسي بطل أوروبا، الأهلي بطل أفريقيا، بالمراس بطل الليبرتادوريس "أمريكا الجنوبية"، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا" أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا "، مونتيري بطل الكونكاكاف " أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي"، والهلال السعودي بطل آسيا، بجانب الجزيرة بطل الدوري الإماراتي.

ويعود بالمراس لبطولة كأس العالم للأندية، ولديه الحافظ والقوة في الرد على النادي الأهلي، بعد نزع المركز الثالث عالمياً في النسخة الأخيرة من البطولة.

وتعد تلك المواجهة هي الرابعة للنادي الأهلي أمام الأندية البرازيلية، حيث سبق للأهلي مواجهة فرق برازيلية ثلاث مرات وشهد عليها مونديال الأندية.

المباراة الأولى كانت أمام إنترناسيونال البرازيلي عام 2006 في مباراة دور نصف النهائي، وخسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف

المباراة الثانية كانت أمام كورينثاينز في مباراة دور نصف النهائي لبطولة 2012، وخسر النادي الأهلي بهدف نظيف.

المباراة الثالثة أمام بالمراس في مونديال الأندية لموسم 2020بقطر، والتي حسمها زعيم القارة السمراء النادي الأهلي بركلات الترجيح، بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين، على تحديد المركز الثالث والرابع.