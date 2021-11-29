مناقشات موسعة حول «نقل الجثامين»بحقوق إنسان النواب..وعمرو هندى :لابد أن يكون المصريين بالخراج فى الأولويات

/663599/مناقشات-موسعة-حول-نقل-الجثامينبحقوق-إنسان-النوابوعمرو-هندى-لابد-أن-يكون-المصريين-بالخراج-فى-الأولويات

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

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وكشف المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، تفاصيل خطة الوزارة للقضاء على أزمة نقل جثامين المتوفين من أبناء مصر بالخارج، مؤكدا أن مطلع العام الجديد سيشهد الحل الجذري لمشكلة نقل جثامين المصريين بالخارج، وأشار إلى نجاح جهود الوزيرة نبيلة مكرم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين، في توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وثيقة للمصرى المقيم بالخارج، الهدف الرئيسي لها تغطية مسألة الوفاة سواء كانت طبيعية أو حادث وتتولي تكاليف نقل الجثامين.

مناقشات موسعة حول «نقل الجثامين»بحقوق إنسان النواب..والأعضاء يطالبون بحضور وزيرة الهجرة

وأشار إلى أنه تم عقد تشاوري في هذا الصدد، قائلا: ومن المتوقع الإعلان عن الخطوات رسميا في يناير 2022، فضلا عن إيجاد آلية للتحصيل، وذلك بربطها مع تصاريح العمل فيما أثنى النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بدور وزارة الهجرة مطالبا وزارة الهجرة بتكثيف تواجدها لحل مشاكل المصرين بالخارج خاصة أن أغلبهم بسطاء .

وطالب وكيل الشؤون الأفريقية بالبرلمان أن يكون هناك ممثل في كل قنصلية وسفارة خاصة في الدول التي بها جاليات مصرية كبيرة تكون مختصه لحل مشاكل المصريين الموجودين متمنيا اصدار صندوق للجثامين مشيرا إلي انه وحتي الان لم يتم إصدار قانون المصريين بالخارج وهو ابسط حقوق الإنسان أنه يكون المصري في الخارج حاسس بالأمان .

واضاف هندي أن قضية المصريين بالخارج قضية أمن قومي مشيرا إلي أن المصريين في الخارج عرضه للتسمم من الجهات التي لا تريد الخير لمصر في تسميم عقول المصريين مشيرا إلي أنه تم عرض مبادرة رد المصريين للخارج خاصة هم أصحاب التحويلات السنوية التي تفيد في الموازنة العامة للدولة .

من ناحيته طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بكشف التعداد الحقيقي للمصريين بالخارج، مؤكدا أنه لا يوجد أي إحصائية رسمية حتى الآن.وأكد أبو العلا، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الدولة للهجرة في مضاعفة حجم الإيرادات السياحية، وتحويلات المصريين بالخرج.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المصريين بالخارج بعروض ترويجية بأسعار معقولة في القطاع السياحة، حتى يتمكنوا من خلالها قضاء إجازة الصيف في المناطق السياحية المختلفة بمصر. وأوضح أهمية حصر أبناء مصر في الخارج، لتتمكن الدولة من التعامل معهم في كافة حقوقهم وواجباتهم.

وفى نهاية اللقاء أوصت اللجنة بأهمية حضور وزير الهجرة للرد على تساؤلات النواب وطلباتهم بشأنه ملف حقوق الإنسان فى الوزارة وخاصة المصريين بالخارج.