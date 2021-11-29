/663600/زراعة-النواب-توصي-بالتنسيق-بين ممثلي-مصلحة-الضرائب-العقارية-والرى-بشأن-تحصيل-مقابل-حق-الانتفاع- بالأملاك-العامة

دوت الخليج

كما أوصت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الرى، النائبين محمد نجيب خالد، ومحمد السعيد، للوقوف على تفاصيل تحصيل 4 أضعاف قيمة المخالفة وفقا لنص القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف.

زراعة النواب توصي بالتنسيق بين ممثلي مصلحة الضرائب العقارية والرى بشأن تحصيل مقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة

‏بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه (1) جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً. ‏ أما في حالة الإشغال الغير مرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار إليها) حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات الغير مرخصة الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشعال العشوائي والذى يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.

عرض نتائج اللجنة

‏وطالب الحصرى، عرض نتائج اجتماعات اللجنة خلال 15 يومًا وما توصلت إليه وكيفية تحديد الأشخاص المخالفين من قبل الضرائب العقارية، ومن لهم حق تحرير المخالفات وذلك لإزالة اللبس فى تنفيذ القرار. ‏ ‏وطالب رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ممثلي مصلحة الضرائب العقارية والرى بالتنسيق فيما بينهم فيما يخص تحصيل مقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف المرخص وغير المرخص ومن تكون له صفة تحديد الأشخاص غير المرخصين حتى لا يكون هناك لبس فى تطبيق القرارات الصادرة فى هذا الصدد، قائلا:" فى حال وجود لبس على مصلحة الضرائب العقارية اللجوء لمصلحة الري لإزالة اللبس فى الموضوع خاصة وأنها جهة تحصيل فقط ومن ثم يجب عليها التواصل مع المصلحة مباشرة وليس المديريات فى كل مديرية على حدى".