/663602/أيمن-أبو-العلا-يطالب-بحصر-رسمي-ودقيق-للمصريين-بالخارج

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بكشف التعداد الحقيقي للمصريين بالخارج، مؤكدا أنه لا يوجد أي إحصائية رسمية حتى الآن.

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جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

أيمن أبو العلا يطالب بحصر رسمي ودقيق للمصريين بالخارج

وأكد أبو العلا، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الدولة للهجرة في مضاعفة حجم الإيرادات السياحية، وتحويلات المصريين بالخرج.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المصريين بالخارج بعروض ترويجية بأسعار معقولة في القطاع السياحة، حتى يتمكنوا من خلالها قضاء إجازة الصيف في المناطق السياحية المختلفة بمصر.

وأوضح أهمية حصر أبناء مصر في الخارج، لتتمكن الدولة من التعامل معهم في كافة حقوقهم وواجباتهم.