/663603/رمضان-عبدالمعز-الله-تولى-الدفاع-عن-النبى-من-الايذاءات-خلاف-الرسل

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الاسلامى، ان هناك آيات قرآنية كثيرة، تدعو سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الأعراض عن السفهاء الذين كانوا يوذونه، لافتا إلى أن سنة الله فى خلقه ان كل نبى كان يؤذيه أحد من أمته كان يرد إلا سيدنا محمد ربنا تولى الدفاع عنه.

دوت الخليج

الشيخ رمضان عبد المعز: الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن سيّدنا النبي ﷺ

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: "الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن رسوله، وهذا ما قاله القرآن الكريم فى آيات كثيرة، خاصة عندما هدد الوليد بن المغيرة بالاعتداء على سيدنا النبى، فربنا قال لسيدنا النبى اتركه لى"، مستشهدا بقول الله تعالى: "ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12)وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا".

رمضان عبد المعز: بعض ابنائنا لا يعرفون شيئا عن رسول الله

هذا وفى وقت لاحق، كان الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، قد علق على معرفة الأبناء بأبرز تصرفات النبي محمد وأفعاله.

وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إنه من المؤسف أن أبنائنا ليس لديهم المعلومات الأساسية عن سيدنا النبى عليه الصلاة والسلام، مشيراً إلى أن ذلك ليس تعميم على أبناء الأمة الإسلامية.

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، "هل يعلمون اسم النبى الرباعى؟ كم يبلغ عدد أبناء النبى؟، هل يعلمون ماذا يحب وماذا يكره؟، طب ما السنة التى كان النبى يحب أن يحافظ عليها؟".