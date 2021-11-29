/663604/طاقة-النواب-تناقش-طلبات-احاطة-خطورة-اسلاك-الضغط-العالي-على-المواطنين

ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب عدد من طلبات الاحاطة خلال اجتماع لها اليوم الاثنين.

وأدارت اللجنة النائبة رشا رمضان وجاء طلب الاحاطة الأول مقدم من النائبة مني عمر بشأن استمرار وجود أسلاك الضغط العالي داخل منطقة أبيس " الرابعة الناصرية" السكنية بمحافظة الاسكندرية علي الرغم خطورتها وأضرارها الصحية .

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وجاء طلب الاحاطة الثاني مقدم من النائب نادر عبده بشأن مرور اسلام الضغط العالي في معظم الكتل السكنية في قري العياط محافظة الجيزة.

وقالت النائبة مني عمر مقدم طلب الاحاطة ان وجود أسلاك الضغط العالي في المناطق السكنية بها خطورة شديدة علي صحة المواطنين ، طالبة بايجاد حل لهذه المشكلة حرصا علي ارواح الأهالي.

وقال محمد فريد ممثل عن وزارة التخطيط ان الأهالي هم المسئول الاول عن هذه المشكلة لان من ضمن الخطة ان يتم وضع أسلاك الضغط العالي في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية بمعني أماكن كالصحراء ليس بها مواطنون ، موضحا انه رغم ذلك فالأهالي يزحفون لهذه الأماكن ويسكنوا بها

واكد فريد ان وزيرة التخطيط تشعر بمعاناة المواطنين الموجودين بمحيط هذه الأسلاك ولذلك تم وضع خطة وموازنة لمشروع قومي ستبدا الشهر القادم من اجل رفع المعاناة عن المواطن.

وعلقت النائبة رشا رمضان انها لافتة طيبة من الوزيرة لعمل هذه الخطة ، مؤكدا اللجنة مستعدة لتقديم الدعم لهذه الخطة من اجل رفع المعاناة عن الاهالي.

ومن جانبه قال النائب بلال النحال انه تم عمل حصر شامل لجميع الأسلاك الهوائية التي تعبر الكتل السكنية وتحويلها لكابلات ارضية وبالفعل تم التنسيق بين محافظة البحيرة والكهرباء وتمت معالجة الأمور وتحمل صندوق دوت الخليج التكلفة