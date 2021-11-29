/663605/استياء-في-شباب- النواب-من-وزارة-القوي-العاملة-ورئيس-اللجنة-يعترض-فى-خطاب-رسمي

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، حالة من الغضب والاستياء ، تجاه وزارة القوي العاملة بسبب عدم إرسال المسئول المختص عن النقابات العمالية بالوزارة.

دوت الخليج جاء ذلك خلال نظر اللجنة فى طلب الاحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح ،بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين ولغير خريجي كليات التربية الرياضية. وخلال مناقشة اللجنة لطلب الاحاطة سأل رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين ، عن ممثل وزارة القوي العاملة فى الإجتماع ، فقام مدير الاتصال السياسي بالوزارة بتقديم نفسه بأنه ممثل الوزارة فى الإجتماع ، وهوما عقب عليه رئيس اللجنة بانتقاده إرسال الوزارة، مسئول ملف النقابات العمالية. استياء في شباب النواب من وزارة القوي العاملة ووجه رئيس اللجنة حديثه الي هيثم الدهان، مدير الاتصال السياسي بوزارة القوي العاملة الذى حضر الإجتماع كممثل للوزارة قائلا : بكل تأكيد مرحب بوجودك معانا ولك دور مهم فى الوزارة ... ولكن لن نسنتعين لك فى إجتماع اليوم خاصة انك لست مختصا بطلب الاحاطة محل النقاش ". واضاف رئيس لجنة الشباب : " سنكتفي بردود نقيب المهن الرياضية علي طلب الاحاطة . وتوافقت لجنة الشباب خلال الاجتماع علي ارسال خطاب لرئيس البرلمان لمخاطبة وزير القوي العاملة برفض اللجنة ذلك الموقف .

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