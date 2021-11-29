دينية البرلمان تتضامن مع طلب النائب عبد المنعم إمام بإعادة فتح الأضرحه ومقامات الأولياء«فيديو»

/663607/دينية-البرلمان-تتضامن-مع-طلب-النائب-عبد-المنعم-إمام-بإعادة-فتح-الأضرحه-ومقامات-الأولياءفيديو

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل والذى يطالب به بإعادة فتح المزارات والأضرحة الدينية ومقامات الأولياء.

دوت الخليج

وأوضح النائب عبد المنعم إمام بأن استمرار غلق المقامات والأضرحة والمزارات الدينية وقاعات المناسبات بالمساجد يتنافى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية عقب جائحة كورونا، وأن المتضررين من ذلك الغلق بالملايين. خاصه ان الأمر يتعلق بالسياحه الدينية وقلوب الملايين المتعلقه بمحبة اهل البيت والصالحين ، وأننا رغم تحفظنا على بعض الممارسات التى يرتكبها قله اثناء الزيارات سابقاً إلا أنه يمكننا اعاده الفتح شريطه عدم السماح بجلوس اى احد داخل المقامات ويقتصر الأمر على الدخول والخروج سيرا على الاقدام من باب إلى الاخر مع الإلتزام بالتطهير ومنع الدخول بدون كمامات.

كما تطرق لاهمية فتح دور المناسبات بالمساجد لانه ليس معقولا السماح بعمل السرادقات كمانرى فى شوارع مصر وغلق هذه الدور خاصه ان تكلفتها أقل بكثير عالمواطنين ويمكن احكام الدخول مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة حتى تعود الحياة كسابق عهدها قبل الجائحة، خاصة مع انتشار حملات التطعيم بلقاح كورونا المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، وكذلك في إطار توجيهات معالي السيد رئيس الجمهورية بالبدء في العودة تدريجيا إلى نمط الحياة الطبيعي السائد في البلاد قبل الجائحة.

دينية البرلمان تتضامن مع طلب النائب عبد المنعم إمام ب إعادة فتح الأضرحه ومقامات الأولياء

وهو ما وافقت عليه اللجنه الدينية وممثلى وزارة الاوقاف الذين اكدوا موافقه الوزير على هذا الطلب. وتم الاتفاق على ارسال توصيات اللجنة لرئيس مجلس النواب لمخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا ووزير الصحه.