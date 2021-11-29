بذكريات سيئة.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي أمام مونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

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أقيمت منذ قليل، قرعة بطولة كأس العلم للأندية 2022 والتي يشارك فيها النادي الأهلي ممثلاً عن مصر وقارة أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت القرعة صعبة أمام النادي الأهلي من أجل الوصول للمباراة النهائية، وسيواجه مونتيري المكسيكي في مباراة الدور الأول، وفي حال تحقيق الفوز، سيكرر المواجهة أمام بالميراس البرازيلي حامل لقب بطولة أمريكا الجنوبية.

تاريخ مباريات الأهلي ومونتيري المكسيكي غير جيد في بطولة كأس العالم للأندية، حيث لعب الفريقين مباراة واحدة من قبل خلال بطولة 2013 بالمغرب.

ولعب الفريقين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وفاز مونتيري المكسيكي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل عماد متعب هدف الشياطين الحمر خلال هذا اللقاء.

ويستعد الأهلي بالقوة الضاربة من أجل تعويض الهزيمة الساحقة أمام مونتيري من قبل، والوصول لأبعد مدى في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، خاصة أن الفريق أبتعد عن مواجهة تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

الأهلي يخاطب الاتحاد الدولي والإفريقي والمصري لحل أزمة مونديال الأندية وأمم أفريقيا

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

كأس العالم للأندية

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.