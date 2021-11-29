/663610/الرئيس-السيسي-يستقبل-الرئيس-التنفيذي-لشركة-هانوا-الكورية-الجنوبية-للصناعات-العسكرية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء احمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء اسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

دوت الخليج الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة هانوا الكورية الجنوبية وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الذي تم علي جانب فاعليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١"، تناول استعراض فرص تعميق التعاون المشترك في ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة. افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021". كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في منتدي التعاون الصيني الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وعدد من السادة الرؤساء الأفارقة.

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