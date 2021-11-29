محافظ الشرقية يوجه بإنهاء المشروعات الجارية وفق الجدول الزمنى المحدد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين، للمجلس التنفيذى؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالى الحالى (2021 - 2022) بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبى المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام، والسعيد عبدالمعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية.

وأكد غراب ضرورة سرعة التنفيذ ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

من جهته، استعرض محمد العزونى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، مشيرا إلى أن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى بلغ 735 مليونا و240 ألف جنيه، بالإضافة إلى 33 مليونا و360 ألف جنيه بتمويل ذاتى بإجمالى استثمارات 768 مليونا و600 ألف جنيه وجاءت نسبة التنفيذ 33% ببرامج (النقل والمواصلات - الكهرباء - تحسين البيئة - تدعيم الوحدات المحلية - الأمن والإطفاء - المرور)؛ لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وفى السياق ذاته، قال محافظ الشرقية إن أعمال التطوير الجارية بمنطقتى القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق تسير على قدم وساق وذلك بعد اعتماد المخطط المرورى الجديد وتوحيد اتجاه حركة السيارات لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة وخلق محاور مرورية جديدة.

وأضاف أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير كورنيش مدينة منيا القمح بدءا من كوبرى هندسة الرى وصولا لكوبرى نادى المعلمين بطول 1.2 كم من الجانبين، وذلك بعد إزالة التعديات الواقعة على حرم الرى بمنطقة الكورنيش ليكون متنفسا ومتنزها للمواطنين، فضلا عن استعاده الطابع الحضارى والجمالى لها.

وأشاد بمجهودات رئيسى مركزى الزقازيق ومنيا القمح ورئيسى حيى ثان الزقازيق وأول ومدير مديرية الطرق ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية لتعاونهم فى تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمدينتى الزقازيق ومنيا القمح، مؤكدا أن الجهاز التنفيذى للمحافظة لا يدخر جهدا فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه المحافظ - خلال الاجتماع - بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروع إنشاء طريق دائرى فاقوس الجديد بطول 7 كم وبتكلفة 700 مليون جنيه.

وأكد ضرورة الانتهاء من ربط خط الصرف الصحى بعمارات الأحرار بمدينة الزقازيق بمحطة معالجة العصلوجى، مؤكدا عدم السماح بإقامة أية مشروعات على حرم السكة الحديد داخل المدن إلا بعد التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والحصول على التراخيص المطلوبة.

ووجه مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الاستجابة والرد على الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأشاد الدكتور محافظ الشرقية بمجهودات العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء، بعد تحقيق نسبة إنجاز وصلت إلى 78 % فى إنهاء المتغيرات المتراكمة بالإضافة إلى التعامل مع حالات الرصد لكل متغير يومى، والرد خلال 24 ساعة؛ وكذلك استكمال العمل بمنظومة المتغيرات المكانية ( الورقى ) حفاظا على حقوق الدولة وتطبيق القانون على الجميع.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحى والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة؛ مكلفا مدير إدارة صندوق الخدمات بمتابعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة وبأسرع وقت ممكن لتعظيم إيرادات المحافظة وإعداد تقرير للعرض لاتخاذ ما يلزم حيال المقصرين.

وكلف المحافظ لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ بمراجعة تصميم الإعلانات بالشوارع وتصنيفها وفقا للوائح المنظمة فى هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة، مشددا على الاستمرار فى رفع الإعلانات المخالفة وتحصيل الرسوم المستحقة على الإعلانات المرخصة لتعظيم موارد المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.