السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الرئيس التنفيذى لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور الفريق الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء احمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.





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