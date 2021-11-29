محافظ الإسكندرية: لن نسمح بعودة فوضى البناء المخالف

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدى بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.





وفى سياق متصل، شن حى المنتزة ثان برئاسة حسن الجمال، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية بشارع البوسطة عزبة كرملة عبارة عن فك شدة خشبية بالطابق الأول علوى والتحفظ على كمية من الأسمنت والاخشاب، وإزالة السملات والقواعد بالطابق الأرضى على مساحة 200 م2 تقريبا فضلا عن إزالة الحوائط الخارجية للطابق الأرضى للعقار الكائن بعزبة كرملة.

وشن حى العامرية ثان برئاسة أشرف بهجت، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف استهدفت القرية الأولى بنجر السكر، وأسفرت عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الثانى علوى وتم التحفظ على كمية من الأخشاب وفك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأول علوى وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.

وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة علاء يوسف، حملاته الفورية بتنفيذ إزالة منزل على مساحة 80 م2 عبارة عن غرفتين ببرج العرب القديم والتحفظ على معدات البناء.

ونفذ حى شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة خورشيد عبارة عن بناء 3 مقابر بدون ترخيص وتمت إزالتهم بالكامل والتحفظ على كافة المعدات والأدوات المُستخدمة فى المخالفة.

وقام حى وسط برئاسة رجب النقيدى بإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن 15 شارع جلال الدسوقى عبارة عن بناء حوائط بالدورالأرضى وتمت إزالتها بالكامل واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.