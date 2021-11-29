وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردنى تعزيز مجالات التعاون الثنائى

يبحث وزير الخارجية سامح شكرى على هامش زيارته الحالية إلى برشلونة مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى العلاقات الوطيدة بين مصر والأردن وسبل مواصلة تعزيز مجالات التعاون الثنائى، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقيّن، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

ويواصل الوزير شكرى زيارته الحالية إلى برشلونة حيث يشارك فى المنتدى الإقليمى السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، والاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى مع دول الجوار الجنوبي.