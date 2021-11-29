يبحث وزير الخارجية سامح شكرى على هامش زيارته الحالية إلى برشلونة مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى العلاقات الوطيدة بين مصر والأردن وسبل مواصلة تعزيز مجالات التعاون الثنائى، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقيّن، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر". ويواصل الوزير شكرى زيارته الحالية إلى برشلونة حيث يشارك فى المنتدى الإقليمى السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، والاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى مع دول الجوار الجنوبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردنى تعزيز مجالات التعاون الثنائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.