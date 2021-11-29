الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس التنفيذى لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء اسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الذى تم على جانب فاعليات معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، تناول استعراض فرص تعميق التعاون المشترك فى ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة.

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