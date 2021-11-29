/663622/الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-يستكمل-سلسلة-دورات-تدريبية-لتأهيل-الأعضاء-على-إتمام-البيانات-الشهرية

نظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسيوط، اليوم، دورة تدريبية للأعضاء من الجمعيات الأهلية فئة "ج" بمحافظة سوهاج، بهدف تأهيلهم على إدخال وإقرار البيانات الشهرية الخاصة بخدمة الاستعلام الائتماني عن العملاء والدفع غير النقدي.

دوت الخليج

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يستكمل سلسلة دورات تدريبية لتأهيل الأعضاء

وتولى تنظيم الفاعلية الأستاذ محمود هيبه، مسؤول التدريب بالاتحاد في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي بدأ الاتحاد في عقدها وتستهدف حث كافة الأعضاء على الالتزام بتطبيق الاستعلام الائتماني وإتمام عملية البيانات الشهرية وتطبيق قانون الدفع غير النقدي.

إتمام وإقرار البيانات الشهرية

وحاضرت الأستاذة ماجدة سلامة، مدير نظم المعلومات بالاتحاد وألقت الضوء على تعريف الحاضرين بكيفية إتمام وإقرار البيانات الشهرية عن عملائها، فيما قام الأستاذ مصطفى أحمد، المسئول المالي الأول بالاتحاد، بتوضيح أهمية وسبل الدفع الإلكتروني وتعزز الدورة التدريبية من تمكين كافة اللاعبين بالصناعة من التعرف على التاريخ الائتماني للعميل ومن ثم يحسن من كفاءة صناعة التمويل متناهي الصغر ككل، يأتي ذلك في إطار تبني الاتحاد خطة متكاملة لمساندة جهات التمويل متناهي الصغر وتوفير الدعم الكامل لكيانات التمويل متناهي الصغر خاصةً من الفئة "ج".