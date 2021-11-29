/663612/مد-تعيين-الأساتذة-المتفرغين-بالجامعات-لمد-بعد-سن-الستين-بنفس-المميزات-مشروع-قانون-حكومى

دوت الخليج

وينص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح: مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التى كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تُحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".

مد تعيين أساتذة الجامعات لمد بعد سن الستين«مشروع قانون حكومى»

وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعى حُسن سير العمل.