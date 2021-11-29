النائبة غادة علي: البورصة تحتاج إلي تدخل هيكلي أكثر من التحفيزات«فيديو»

/663616/النائبة-غادة-علي-البورصة-تحتاج-إلي-تدخل-هيكلي-أكثر-من-التحفيزاتفيديو

قالت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أن البورصة تعاني من التدهور منذ 5 سنوات، متسائلة:” هل ستعيد التحفيزات التي حدثت خلال الفترة الماضية البورصة لسابق عهدها ؟ لافتة أن الضرائب انخفضت قيمتها للنصف، وأن البورصة تحتاج إلي تدخل هيكلي أكثر من التحفيزات.

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النائبة غادة علي تطالب بوجود صندوق حكومي للدفع بالبورصة

وأضافت علي، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب بحضور رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تحتاج إلي استراتيجية وطنية تتبنها الدولة بشكل أوسع، مطالبة بضرورة أن وجود صندوق حكومي للدفع بالبورصة والنهوض بها، مضية: البورصة تحقق مكسب بنسبة10%.

غادة علي: البورصة تحقق ربح 10% فقط في ظل اقتصاد منتعش ومتميز

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أن البورصة تحتاج خطة هيكلية سريعة للدفع بها، وأن الأمر لا يحتاج تخفيض ضريبة لمدة زمنية معينة، لافتة أنه في عام 2007 كانت البورصة تحقق ربح 105% وفي عام 2008 كانت تحقق 108%، وحاليا تحقق البورصة 10% في ظل اقتصاد منتعش ومتميز.

وأكدت علي، أن استعادة البورصة لقوتها لا يتم عن طريق الإجراءات فحسب وأنما استراتيجي، وأنه من الممكن فعل الكثير والكثير حتي تعود البورصة كما كانت في الأعوام السابقة.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، قد شهدت مناقشات موسعة حول وضع البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فى ضوء المحفزات التى أقرتها الحكومة لمساندة ودعم سوق المال، حيث أكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن الأوضاع فى الشارع المصرى تشهد نهضة كبيرة فى جميع القطاعات الإقتصادية بجانب مشروعات قومية وإعادة هيكلة للعديد من المؤسسات ونجاحات يشهد بها الخارج قبل الداخل حيث الإصلاح الإقتصادي ولكن أداء البورصة ليس على المستوى المأمول لدولة بحجم مصر وإقتصاد بحكم الإقتصاد.

وأكد أنه رغم جميع هذه المحفزات وإزالة أى لغط حول ضريبة الدمغة، وأستقر الوضع لمدة 4أيام إلا أن الأوضاع عادة مرة أخرى للسوء قائلة:"الأوضاع عادت مرة أخرى ولا كأن حاجة حصلت من المحفزات والنتائج غير راضين عنها" فيما تدخل رئيس البورصة محمد فريد فى الحديث مؤكدا أن هذا الملف فى غاية الأهمية وعلى مدار التاريخ تكون البورصات هى مرآة الإقتصاد، ومن ثم لابد أن تكون مشاركات الشركات بالوبرصة عاكسة للوضع الإقتصادى فى أى دولة.