/663617/النائب-محمود-عصام-انطلاق-معرض-إيديكس-يؤكد-علي-قدرات-مصر-الدفاعية-والعسكرية

قال النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن انطلاق معرض "إيديكس" 2021 في دورته الثانية اليوم، والذي يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد علي قدرات مصر الدفاعية والعسكرية ويعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى.

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وأضاف عصام، خلال بيان له اليوم، أن إيديكس 2021 هو معرض عالمي لاستعراض أكبر وأحدث الآليات والأساليب والمعدات التقنية للأنظمة الدفاعية والأسلحة البرية والجوية والبحرية، موضحا أن هذا المعرض يشاره فيه "400 شركةمن 41 دولة من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية" يقوموا بعرض منتجاتهم.

النائب محمود عصام: انطلاق معرض "إيديكس" يؤكد علي قدرات مصر الدفاعية والعسكرية

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن إقامة المعارض الدولية في مصر تعطي فرصة متميزة للتواصل مع كافة دول العالم، وتمكننا من الترويج لاسم مصر عالميا، كما أنه يبعث برسائل إيجابية لمختلف دول العالم لتعزيز سمعة مصر المتميزة عالميا.

فعاليات افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021

وانطلقت فعاليات افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، بحضور الرئيس السيسي، والذى يستمر على مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة.

الرئيس يرحب بالحضور

وخلال حديثه، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحضور الضخم للمعرض يعكس قوة كبيرة للتواجد وأيضًا حجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض".

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية، خلال فعاليات الافتتاح.

جال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الدفاعية والدولية.