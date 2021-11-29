إزالة تعديات رصدها القمر الصناعى فى الجيزة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وشملت التعديات التى تمت إزالتها 6 حالات تعدى بالبناء متنوعة ما بين عقارات جارى إنشاؤها وحوائط حاملة وسملات وأعمدة على أراضى زراعية، وكذلك إزالة عدد من الحالات بالمهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. جاء ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفورى مع أى حالات بناء مخالف وتعديات وإزالتها.

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