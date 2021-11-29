ممثل فيفا فى قرعة كأس العالم للأندية يختار الأهلى ضمن المرشحين للفوز باللقب

وضع بليريم جمايلي، نجم منتخب سويسرا السابق ووممثل الفيفا فى قرعة كأس العالم للأندية، النادى الأهلى ضمن قائمة المرشحين للتتويج بلقب البطولة المقرر إقامتها فى الإمارات فبراير من العام المقبل 2021.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت بمدينة زيورخ السويسرية عن وقوع الأهلى في مواجهة مونتيرى المكسيكى بقيادة مدربه خافيير أجيرى، في الدور ربع النهائي للنسخة المقبلة من البطولة.

وقال جمايلي ردا على سؤال المذيعة والصحفية سامانثا جونسون خلال القرعة، عن أبرز المرشحين للفوز بلقب مونديال الأندية، "تشيلسي فريق جيد جدا، لكن الأهلي لديه لاعبين جيدين جدا، وأيضا مونتيرى، ستكون بطولة جيدة جدا وأتمنى للجميع حظا سعيدا".

وقدم حفل قرعة كأس العالم للأندية المذيعة والصحفية سامانثا جونسون، وأجرى القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم خايمي يارزا بمساعدة بليريم جمايلي الذى لعب دوليا مع منتخب سويسرا بين عامي 2006 و2018 ويعتبر أحد أساطير الفيفا.

ونجح المارد الأحمر في المشاركة فى مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل، وذلك في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العالم للأندية فى الإمارات العربية المتحدة فى فبراير المقبل، والتى يشارك فيها الأهلي ممثل الكرة الأفريقية.

وكشف الفيفا اليوم أن إقامة مونديال الأندية 2021 سيكون فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات.