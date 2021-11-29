شكرى يبحث مع مسؤول أوروبى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين، بالممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبحث مختلف ملفات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
ويواصل الوزير شكرى زيارته الحالية إلى برشلونة حيث يشارك فى المنتدى الإقليمى السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، والاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى مع دول الجوار الجنوبي.
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