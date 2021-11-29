المصل واللقاح: فايزر آمن 100% ولم نرصد أية أعراض جانبية خطيرة بمصر حتى الآن

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن لقاح فايز آمن 100% ، وارتفاع حرارة الأطفال بعد حصلوهم عليهم نادر جداً، مشيراً إلى أن هناك 45 مليون مصري حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولم نرصد أية آثار جانبية سواء المتعارف عليه وهى بسيطة جداً.

وأضاف "الحداد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أن النزول بسن التطعيم في مصر لمن هم في سن الـ12 عام أمر طبيعى ولا يوجد منه قلق على الإطلاق، وتابع:"هناك دول نزلت بسن التطعيم لسن 4 سنوات".

وناشد "الحداد"، أولياء الأمور عدم القلق من التوقيع على إقرار حصول أبنائهم على اللقاح،وتابع:" توقيع ولى الأمر على إقرار هو من أجل إخطاره لا أكثر ولكن ليس لأمر آخر..لا نريد حدوث فوبيا والتي للأسف متواجدة لدى الكبار جراء تلقى اللقاح".

وأكدرئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الأطفال مرضى القلب والسكر من الضرورى حصولهم على اللقاح.