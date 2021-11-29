يونيو 2022 ..الهيئة القومية لمترو لأنفاق تعلن موعد افتتاح خط "العتبة – الكيت كات"

قال اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إن الهيئة تعمل حاليا بالمرحلة الثالثة والأخيرة للخط الثالث لمترو الأنفاق، التى تبدأ من العتبة إلى الكيت كات والزمالك، وتتفرع شمالا لمحور روض الفرج، وجنوبا حتى جامعة القاهرة، وسيتم افتتاح الجزء الأول (العتبة – الكيت كات" فى يونيه 2022.

وأضاف والى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أن 4 شركات مصرية تنفذ الجزء الأول من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعدد 12 محطة وبطول 14 كم، ويبدأ من حى الأشجار بمدينة 6 أكتوبر، مرورا بالمتحف الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، ونهاية بمحطة المساحة فى الدقى، أما الجزء الثانى الذى بصدد الفحص الفنى عبارة عن 5 كم، بمعدل 5 محطات تبدأ من ميدان الجيزة ويعبر للفسطاط والملك ئلصالح، ليتقابل فى النهاية مع الخط الأول للمترو، قائلا: "قريبا سنعلن الشركة الفائزة بهذه المرحلة".

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، أنه مع انتهاء الخطوط والمراحل الحالية للمترو، ستحدث نقلة كبيرة فى الحركة المرورية فى مصر، من حيث توفير الوقت والمجهود والتلوث، مبينا: "شبكة مترو الأنفاق حاليا تستوعب من 2-2.5 مليون مواطن يوميا، وبعد اكتمال هذه الشبكة تستوعب من 9-9.5 مليون راكب يوميا".