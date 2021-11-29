/663623/تفاصيل-جلسة-مرتضى-منصور-ووزير-الرياضة-اليوم-بمقر-الوزارة

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة اليوم، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحين بمقر الوزارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال منصور: "الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية".

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجهًا الشكر لجماهير الأبيض العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت عن عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك من جديد، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإيقاف قرار استبعاد مجلس إدارة الزمالك في نوفمبر الماضي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب، يوم 21 ديسمبر المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ولبتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:00 مساء.

وكان الزمالك قد تختتم مبارياته قبل التوقف بالفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري العام.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متخلفًا خلف الأهلي المتصدر بـ5 نقاط.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف الفريق عن طريق مصطفى فتحي.

ونجحت دفاعات الزمالك من الحفاظ على شباك فريقه طوال احداث المباراة، بعد هجوممات قوية ومتتالية من فريق سيراميكا، لمحاولة تسجيل هدف التعادل في المباراة.

تصريحات باتريس كارتيرون

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق بدأ يستعيد جزء من الثقة المفقودة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وكان هناك إصرار على الفوز".

وأضاف كارتيرون أن الفريق كان يسعى لتسجيل هدف ثاني ولكن لم ينجح في ذلك رغم الفرص التي سنحت للزمالك على مدار الشوطين، موضحا أنه يعتمد على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية.