رئيس إفريقية النواب يكشف لـ دوت الخليج مناقشات اللجنة مع وزيرة الصناعة بشأن زيادة الصادرات لإفريقيا«فيديو»

/663625/رئيس-إفريقية-النواب-يكشف-لـ-تحيا-مصر-مناقشات-اللجنة-مع-وزيرة-الصناعة-بشأن-زيادة-الصادرات-لإفريقيافيديو

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس الوفد البرلماني المصري ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه اللجنة ناقشت مع وزيرة الصناعة والتجارة الدكنورة نيفين جامع خطة الدولة فيما يتعلق بزيادة الصادرات إلي إفريقيا، لافتا أنه هناك دراسة تعدها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة التخطيط لفهم الوضع في إفريقيا، وهذه الدراسة تعد الأولي من نوعها.

دوت الخليج

النائب شريف الجبلي: هناك دراسة يتم إعدادها تشمل كافة الجوانب المتعلقة بزيادة الصادرات للقارة الإفريقية

وأضاف الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الدراسة التي يتم إعدادها تشمل كافة الجوانب المتعلقة بزيادة الصادرات للقارة الإفريقية، فضلا عن معرفة الإمكانيات والبضائع الموجودة وما هي الاحتياجات والمتطلبات التي ستركز عليها الدولة، وما يجب علي القطاع الخاص والعام فعله حتي تزداد الصادرات المصرية لإفريقيا.

وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلي أن الدكتور نفين جامع وعدت اللجنة بأنه عندما تكتمل جوانب الدراسة ستأتي لمناقشتها، لافتا أن اللجنة ما يهمنا هو زيادة الصادرات إلي إفريقيا، وأن الدعم المخصص للصادرات والشحن لإفريقيا يصل في وقته، ليعطي حافزا للمصدر.

النائب شريف الجبلي يكشف أهمية وجود أسطول بحري مصري

وتابع الجبلي، لجنة الشئون الإفريقية ناقشت أيضا أهمية وجود أسطول بحري لخدمة الموانئ الإفريقية، لافتا أن النقل البحري له عدة سليبات أهمها أنه يأخذ فترات طويلة لنقل البضائع، فضلا عن التكلفة العالية، وبالتالي وجود أسطول مصري يخدم إفريقيا ويسهل عملية التصدير، وأن وجود القوة الناعمة المصرية في إفريقيا يساعد علي زيادة الصادرات، مضيفا: كلما ارتبط المواطن الإفريقي بمصر من الناحية الثقافية زاد الاندماج مع القارة وبالتالي تزداد الصادرات.