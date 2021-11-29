/663626/حازم-إمام-يهاجم-المهن-الرياضية-مش-بتقدموا-خدمات-والنقيب-يرد-عايز-اقولك-ان-الزمالك-مديون-لينا-ب-٦٠-مليون

شن النائب حازم امام ، امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، هجوما حادا على نقابة المهن الرياضية ، بسبب تقاعسها فى خدمة الرياضيين وعدم تقديمها أى دور ملموس على الأرض لمساعدتهم .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلب احاطة مقدم لنقيب المهن الرياضية ووزارة القوي العاملة ، بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين غير خريجي كليات التربية الرياضية .

حازم امام يشن هجوما حادا على نقابة المهن الرياضية

ووجه أمين سر لجنة الشباب ، انتقادات لاذعة إلى فتحي ندا ، نقيب المهن الرياضية ، الذى حضر الاجتماع ، قائلا : عمرى ما شعرت أن هناك دور لنقابة المهن الرياضية تجاه اعضاءها على غرار ما تقوم به باقي النقابات المهنية ومنها على سبيل المثال الخدمات الكبيرة التى تقمها نقابة الصحفيين لاعضاءها ".

واضاف النائب حازم امام ، من المعروف وفقا للقانون أن كل لاعبي الكرة ، يتم خصم جزء من عقودهم مع أنديتهم لصالح نقابة المهن الرياضية ،بما يعادل نسبة 5% من قيمة العقد، متسائلا : مهو العائد عليهم نظيرتلك المبالغ ؟

وتساءل أمين سر لجنة الشباب ،ما هو الدور الذي تقوم به النقابة حال تعرض أحد اعضاء النقابة لحادثة؟ مشيرا إلى أن هناك دور ملموس لرابطة اللاعبين و جمعية قدامي اللاعبين، على عكس نقابة المهن الرياضية : ما هو دوركم لم اجد اي خدمة من نقابتكم ؟

من جانبه عقب الدكتور فتحي ندا ، نقيب المهن الرياضية ، على حديث النائب حازم امام ، مؤكدا أن الرابطة والجمعية يملكون ميزانية تسمح لهم بذلك ، على عكس النقابة التى تسلمها وهى مديونة ب18 مليون جنيه، وتم سداد نسبة كبيرة من تلك المديوينات .

واشارإلى أن النقابة لم تتحصل على اموال من النسبة المقررة فى عقود اللاعبين، رغم ان القانون ينص على ذلك ، وتم إرسال انذارات ورفع قضا على الأندية ، وقام النادي الأهلي بتقديم طعن فى عام 2104 بعدم دستورية تلك النسب وذلك فى عهد المهندس محمود طاهر ، ثم جاء بعدها مجلس الكابتن محمود الخطيب للنقابة وعرض جدولة المديونيات المستحقة عليه للنقابة . كشف نقيب المهن الرياضية ، أن نادي الزمالك مديون للنقابة بمبلغ ٥٩ مليون و500 الف جنبه ، ولم يتم سداد منهم سوي مليون جنيه بعد فترة ، مما دفع النائب حازم لتوجبه سؤال له : لماذا ذكرت نادي الزمالك فقط دون باقي الاندية فيما يخص المديونية ".

وتوجه بعض النواب بسؤال لنقيب المهن الرياضية عن مديوينات الاهلي فعقب قائلا : الأهلي مديون للنقابة بميلغ 25 مليون جنيه " لفتا إلى أن ناديي الجزيرة وهليوبليس هم الأكثر التزاما بسداد قيمة عقود اللاعبين لصالح النقابة، وذلك بسبب منع اتاحد السلة قيد أى لاعب دون دفع النسبة المقررة للنقابة ".

وعقب النائب حازم امام ، على حديث نقيب المهن الرياضية قائلا " لماذا لم تطالب اتحاد الكرة بسداد المديونيات عن لاعبي كرة القدم مثما فعل اتحاد السلة ؟

ورد نقيب المهن الرياضية ، بانه تم التواصل مع احمد مجاهد القائم باعمال رئيس اتحاد الكرة ، وطالبناب الانتظار إلى نهاية يوينه المقبل وسيتم عقبها تسديد مستحقات النقابة لدى الاندية مقابل تحرير عقود اللاعبين .

وشكف فتحي ندا ، عن رفع نسبة استفادة اعضاء النقابة من التأمين الصحي ليصل إلى 3آلاف و500 جنيه سنويا .

من جانبه قال النائب عمرو النسباطي ، أن النقابة لن تستطيع تحصيل اموالها من اللاعبين الابعد شعور المنظومة بوجود دور حقيقي للنقابة وهو ماأكد عليه النائب درويش مرعي ، عضو اللجنة الذى طالب بوجود دور ملموس لنقابة المهن الرياضية .