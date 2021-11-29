الإفتاء: الأصل فى الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه، حيث كان شائعًا فى الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد فى القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة، لما فيه من المنافع.

وأشارت إلى تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور فى الزيادة استنادًا، لقول الله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، وكذلك فى خصوص الزوجة التى أنجب الرجل منها الذرية، لفعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فالأصل فى الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.