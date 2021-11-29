خطة تحديث إشارات خط القاهرة الإسكندرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، خطة تحديث إشارات خط القاهرة الإسكندرية، فى الفيديو جراف التالى: ويعمل على انتظام مواعيد القطارات وزيادة قدرتها الاستيعابية.

كما يحقق أعلى معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد الرحلات يوميا.

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