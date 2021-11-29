قبل مواجهة الأهلى فى كأس العالم للأندية.. تعرف على مسيرة المدرب المكسيكي مع منتخب مصر

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية التى أقيمت بمدينة زيورخ السويسرية عن وقوع الأهلى في مواجهة مونتيرى المكسيكى بقيادة مدربه خافيير أجيرى فى الدور ربع النهائي للنسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها فى الإمارات فبراير المقبل.

ويصطدم الأهلى بمواجهة نارية حال تأهله للدور نصف النهائى من مونديال الأندية، حيث أسفرت القرعة عن ملاقاة المارد الأحمر، حال فوزه على مونتيرى المكسيكى، بالميراس البرازيلى بطل كأس ليبرتادوريس.

ويمتلك أجيري سجلاً قصيراً مع الفراعنة، حيث بدأت مهمته مع المنتخب بتوقعات كبيرة وطموحات عالية قبل أن تنتهي سريعاً بوداع أمم أفريقيا الماضية التى أقيمت فى مصر.

مسيرة المدرب المكسيكي لم تدم مع المنتخب المصري لأكثر من 12 مباراة فقط، قاد خلالها الفريق ما بين مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، والمباريات الودية، بالإضافة إلى مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.

وتعاقد اتحاد كرة القدم المصري مع "أجيري" في الأول من شهر أغسطس بعام 2018، قبل أن تُعلن إقالته بعد 339 يوما فقط من إعلان التعاقد معه، وخلال الـ12 مباراة تلقى "أجيري" هزيمة رسمية وحيدة، أمام جنوب أفريقيا، كانت كفيلة بإقالته وجهازه المعاون بالكامل، إذ تسببت فى توديع الفراعنة للبطولة.

وفى المجمل، قاد أجيري المنتخب الوطني للفوز فى 9 مباريات من الـ12 مباراة، التي خاضها، ما بين ودية ورسمية، وجاءت تلك الانتصارات بواقع فوزين في مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، و4 انتصارات فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا على النيجر وإي سواتيني ذهابًا وإيابًا، ثم الفوز على تونس على ملعب برج العرب، و 3 انتصارات في مرحلة المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2019 أمام زيمبابوي والكونغو الديموقراطية وأوغندا.

أما عن الثلاث مباريات المتبقية، فحقق تعادلًا وحيدًا أمام النيجر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بنتيجة هدف لكلا الفريقين، في مباراة أقيمت بالنيجر، بالإضافة إلى هزيمتين، إحداهما كانت أمام نيجيريا في مباراة ودية أقيمت 26 مارس من العام الجاري، وهزيمة أمام جنوب أفريقيا، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتمكن المنتخب المصري تحت قيادة أجيري، من إحراز 27 هدفًا، كما استقبل 7 أهداف فقط، آخرهم هدف اللاعب الجنوب أفريقي تيمبينكوسي لورش، والذي كان كفيلًا بانتهاء رحلة المكسيكي مع المنتخب المصري.