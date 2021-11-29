كانافارو على رأسهم.. توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل الكرة الذهبية.. فيديو وصور

وصل العديد من نجوم كرة القدم إلى مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، لحضور حفل الكرة الذهبية للأفضل فى العالم 2021 والمقدم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

وجاء النجم الإيطالى السابق فابيو كانافارو على رأس النجوم الوافدين للسجادة الحمراء، وروبرت ليفاندوفسكى، بيدرى نجم برشلونة الشاب، ولابورتا رئيس نادى برشلونة، والإيفوارى ديديه دروجبا.

كما حرص العديد من الجماهير على التواجد بكثافة خارج مقر حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم.

تكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة النقاب اليوم، الإثنين، عن هوية الفائزة بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها كل عام لأفضل لاعب فى العالم، ويعد نجمنا المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي أحد المرشحين للتتويج بالجائزة.

القائمة التي أعلنت عنها "فرانس فوتبول" شهدت تواجد 30 لاعبًا، على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، إضافة إلى مرشحين بارزين للفوز بالجائزة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.

وسيتم أيضًا الإعلان عن الفائزين بالكرة الذهبية للسيدات وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، إضافة لجائزة ياشين والتي تُمنح لأفضل حارس مرمى فى العالم.

دروجبا

الجماهير خارج مقر الحفل

الكرة الذهبية فى مقر الحفل

بيدرى

كانافارو

لابورتا رئيس نادى برشلونة