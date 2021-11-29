"الصحة": تسجيل الأطفال للحصول على لقاح فايزر ضد كورونا بدءا من الغد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تسعى إلى تأمين الوضع الصحى لكل مواطنيها والقائمين على أرضها، وإن تلقى اللقاح مع الإجراءات الاحترازية، مازال هو حائط الصد الأول أمام الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، وكذلك أمام زيادة معدل الوفيات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أنه كلما يثبت مأمونية وفاعلية اللقاح فى مرحلة عمرية، نتيح على الفور تلقى اللقاح لهذه المرحلة، ما يؤكد على ان الدولة جادة وحريصة على توفير كافة أنواع اللقاحات، لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، إننا أصبحنا نعمل على تطعيم سن 12 سنة، مما يعنى أن مصر لديها وفرة من اللقاحات، والتي من خلالها تستطيع ان تغطى هذه المرحلة العمرية، التى يصل عددها تقريبا فى حدود الـ 8 مليون فرد، والذين سيتم تطعيمهم بلقاح فايزر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن كل الأطفال من سن الـ 12 إلى سن الـ 18 عام سوف يتلقحون لقاح فايزر، وإن إجراءات التسجيل ستكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والذى سيتم فتحه من الغد امام تلك الفئات العمرية، وبمجرد ما يتم إجراءات التسجيل يأتي للمسجل رسالة بمكان بالمكان الذى سيتلقى فيه اللقاح.