وصول الكرة الذهبية لحفل أفضل لاعب في العالم «فيديو»

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وصلت جائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم 2021، لمقر حفل الجائزة بباريس، ليتم الكشف عنها في اللاحظات القليلة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتزداد المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، بين الأرجنيتي ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي، والفرنسي كيليان مبابي، والفرعون المصري محمد صلاح.

لمشاهدة وصول الكرة الذهبية لمقر الحفل اضغط 🧭 48° 52' 25.6332"

📍Arc de Triomphe

🔸@alpinecarsFR#ballondor pic.twitter.com/xwscDegqKn — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

وجاء ذلك قبل انطلاق حفل الكرة الذهبية والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لكل عام، للأعب الأفضل في الموسم مع فريقة ومنتخب بلاده في مختلف بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتواجد محمد صلاح في قائمة المرشح على التتويج بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لعام 2021.

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح في حف التكريم لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021، بسبب ضعف فرصة في حصد الجائزة بعد غياب البطولات عن منتخب بلاده وفريقه الموسم المنصرم.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – رياض محرز

نجولو كانتي – إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي – ماسون ماونت

هاري كين – جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج – نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش – بيدري

لوكا مودريتش – جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه – نيمار

روبين دياز – لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير – روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي – سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو – كيليان مبابي

فيل فودين – لويس سواريز – جيرارد مورينو.

قائمة الحراس المرشحين للجائزة:

حراس المرمى الآخرين الذي يطمحون للفوز بهذه الجائزة هم: دوناروما، إيدرسون، كاسبر شميشيل، إدوارد ميندي، كيلور نافاس، إميليانو مارتينيز، نوير، أوبلاك وهاندانوفيتش.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل في دولة فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.

تصريحات جورجينيو

وقال لاعب تشيلسي في تصريحات لشبكة "Placar" البرازيلية: "نعم أعتبر نفسي مرشحًا للفوز بالجائزة، إنجازاتي وأدائي الموسم الماضي يشير إلى ذلك".

وأضاف: "لقد فزت ببطولة يورو 2020 مع إيطاليا بعدما حققت دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، وهو أمر لم يفعله سوى عدد قليل من اللاعبين الآخرين".

وأكمل: "بالتأكيد لست مثل رونالدو أو ميسي، أو نيمار ومبابي وغيرهم، ليس لدي أهدافهم ولا تمريراتهم، ولا ينبغي أن أقارن نفسي بهم، بالنظر إلى مركزي في الملعب".

واختتم: "أنا مقتنع بما قمت به، ومتأكد من أن لدي أوراق اعتماد جيدة للتنافس على الكرة الذهبية، وهو ما حققته من بطولات وأرقام مع منتخب بلادي وفريقي".