/663634/الأهلي-لابد-من-تعديل-موعد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-ونثق-في-الاتحاد-الدولي-في-حل-هذه-الأزمة

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي الأهلي هو من سيتضرر في بطولة كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى الأن من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مباريات كأس العالم للأندية، ولكن ما تم نشرة لابد أن يتم تنسيقة مع الجميع".

وتابع "قمنا بتجهيز 3 خطابات من أجل غرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم والمصري والأفريقي، من أجل معالجة هذا الأمر لأن النادي الأهلي سوف يتضرر كثيرا دونا عن الفرق المشاركة في البطولة".

وأكمل "أثق في مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بأنهم سوف يتواصلوا مع الفيفا من أجل حل هذاالأمر، لأنه هناك 7 لاعبين من الفريق في منتخب مصر بجانب اللاعبين المحترفين في تونس ومالي وجنوب أفريقيا والمغرب".

واختتم "إذا تم تقديم موعد البطولة لمدة اسبوع سيتم حل الأمر بشكل واضح، ونثق في الاتحاد الدولي لكرة القدم والمسئولين".

الأهلي يخاطب الاتحاد الدولي والإفريقي والمصري لحل أزمة مونديال الأندية وأمم أفريقيا

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

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ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.