/663636/عمرو-القطامىالتكنولوجيا-المالية-خطوة-إيجابية-لسوق-المالوالأنترنت-بالجيزة-فى-حاجة-لنظرة-الحكومة

أكد النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون«التكنولوجيا المالية» من شأنه أن يعزز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية لدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة وأيضا من شأنه حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى ..ومن ثم سنكون أمام قطاع مالي قائم على التكنولوجيا المالية.

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جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أنه من شأنه أن يكون مشجع لشركات التكنولوجيا المالية على تطوير واختبار منتجاتهم وخدماتهم بجانب تشجيع وتحفيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مع إنشاء مراكز تشجيع الابتكار التكنولوجي وإنشاء منصات إلكترونية للأنشطة المالية غير المصرفية.

عمرو القطامى:«التكنولوجيا المالية» خطوة إيجابية لسوق المال..والأنترنت بالجيزة فى حاجة لنظرة الحكومة

ولفت إلى أن وافق على مشروع القانون كونه فرصة نحو تعزيز الأمن السيبراني كأولوية اقتصادية للدولة ككل، والقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بشكل خاص، مطالبا بضرورة أن يكون هناك اهتمام أكبر ببيئة التكنولوجيا فى مصر وشبكات الإنترنت مشيرا إلى أن مناطق كثيرة بمحافظة الجيزة تحتاج لنظرة من الحكومة.