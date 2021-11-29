/663638/الأهلي-العامري-فاروق-هو-نائب-رئيس-النادي-باللوائح-والقوانين-والجهة-الإدارية-تعلم-ذلك

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه كان هناك بالأمس مع مستشاري النادي الأهلي، من أجل وضوع الرؤية حول نجاح العامري فاروق بمنصب النائب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "بالقوانين العامري فاروق هو نائب رئيس النادي الأهلي، وعندما عاد وليد الفيل للانتخابات ولم نعترض، والجمعية العمومية للنادي الأهلي هي صاحبة الحق في كل شئ".

وزاد "الجهة الإدارية قررت الاستشكال على تواجد وليد الفيل، ورفضوا تواجد على منصب النائب، وبعد قرار عدم وجود الفيل في الانتخابات قررنا متابعتها".

واختتم "نتمنى حل هذه الأزمة خلال الفترة القادمة، وكل القوانين في صالح النادي الأهلي والعامري فاروق".

الأهلي: لابد من تعديل موعد مباريات كأس العالم للأندية.. ونثق في الاتحاد الدولي في حل هذه الأزمة

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي الأهلي هو من سيتضرر في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى الأن من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مباريات كأس العالم للأندية، ولكن ما تم نشرة لابد أن يتم تنسيقة مع الجميع".

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وتابع "قمنا بتجهيز 3 خطابات من أجل غرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم والمصري والأفريقي، من أجل معالجة هذا الأمر لأن النادي الأهلي سوف يتضرر كثيرا دونا عن الفرق المشاركة في البطولة".

وأكمل "أثق في مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بأنهم سوف يتواصلوا مع الفيفا من أجل حل هذاالأمر، لأنه هناك 7 لاعبين من الفريق في منتخب مصر بجانب اللاعبين المحترفين في تونس ومالي وجنوب أفريقيا والمغرب".

انتخابات النادي الأهلي

واختتم "إذا تم تقديم موعد البطولة لمدة اسبوع سيتم حل الأمر بشكل واضح، ونثق في الاتحاد الدولي لكرة القدم والمسئولين".