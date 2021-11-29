محدث لحظة بلحظة.. حفل الكرة الذهبية 2021.. كريستيانو رونالدو يوجه رسائل غاضبة

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يستعد العالم أجمع اليوم الأثنين معرفة اللاعب الأفضل هذا العام، والحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقام حفل الكرة الذهبية بفرنسا كل عام، ويعتبر هو الحفل الأشهر والأبرز الخاص بالجوائز الفردية.

ويتنافس 30 لاعبا من أجل الحصول على الجائزة.

يعتبر أبرز المتنافسين على نيل لقب الأفضل في العالم هذا الموسم كلا من، محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

أكد كريستيانو رونالدو أن باسكال فيري مسئول الحفل كذب على الجميع في إشارة لحديثة بأنه يريد الحصول على الجائزة أكثر من ليونيل ميسي وأن هذا لم يحدث مطلقا.

وتابع “لم أحضر للحفل بسبب قواعد الحجر الصحي، ثم أنني أركز على منتخب بلدي ومانشستر يونايتد فقط حاليا.

إقامة حفل الكرة الذهبية في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والإعلان عن الفائز في تمام العاشرة والنصف مساء.

عاجل: إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند يحتل المركز الـ 11 في قائمة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: روميلو لوكاكو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، يحتل المركز الـ 12 في قائمة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: جورجيو كيليني، لاعب يوفنتوس الإيطالي يحتل المركز الـ 13 في قائمة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس الإيطالي يحتل المركز الـ 14 في جائزة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المركز الـ 15 في ترتيب الأفضل في العالم.

عاجل: نيمار دا سيلفا، يحتل المركز الـ 16 في قائمة الأفضل في العالم للكرة الذهبية.

عاجل: لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، يحتل المركز الـ 17 في قائمة الأفضل في العالم.

عاجل: سايمون كيير، لاعب أي سي ميلان الإيطالي يحتل المركز الـ 18 في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: ميسون ماونت، لاعب تشيلسي الإنجليزي، يحتل المركز الـ 19 في قائمة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، يحتل المركز الـ 20 في قائمة الأفضل في العالم.

عاجل: برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي يحتل المركز الـ 21 في قائمة الأفضل في العالم.

عاجل: لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي يحتل المرتبة 21 لجائزة الأفضل في العالم.

عاجل: هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي، في المركز الـ 23 في جائزة الكرة الذهبية.

عاجل:بيدري لاعب برشلونة الإسباني، يأتي في المركز الـ 24 في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي يأتي في المرتبة 25 في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: جيرارد مورينو لاعب فيا ريال الإسباني يحصل على المركز 26 مكرر في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: باريلا لاعب إنتر ميلان الإيطالي يحصل على المركز 26 مكرر في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: روبن دياز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يحصل على المركز 26 في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني يحصل على المركز 29 مكرر في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: سيزار أزبلكويتا لاعب تشيلسي الإنجليزي يحصل على المركز 29 في جازة الأفضل في العالم.

القنوات الناقلة حفل الكرة الذهبية اليوم

من المقرر أن تقام حفل الكرة الذهبية «البالون دور» مساء اليوم الاثنين 29 نوفمبر، بعدما تم إلغاؤه في العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

القنوات الناقلة

يذاع الحفل عن طريق البث المباشر لمجلة "فرانس فوتبول"، ويمكن متابعته كذلك عبر الحساب الرسمي للمجلة الشهيرة بموقع تويتر”، وفيس بوك”.

وجائت قائمة المرشحين كالتالي :

محمد صلاح

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

رياض محرز

نجولو كانتي

إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي

ماسون ماونت

هاري كين

جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج

نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش

بيدري

لوكا مودريتش

جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه

نيمار

روبين دياز

لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير

روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي

محمد صلاح

سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو

كيليان مبابي

فيل فودين

لويس سواريز

جيرارد مورينو.

قائمة الجائزة، للعام الماضي، والتي يغيب عنها الإعلام بشكل قوي، في ظل التركيز إعلامياً على المهاجمين.