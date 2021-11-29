/663639/منتخب-لبنان-ستكون-مباراة-ممتعة-أمام-مصر-بكأس-العرب

علق فؤاد حلو مدير منتخب لبنان، على مواجهة مصر في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال حلو خلال تصريحات لبرنامج "أخبارنا" على قناة "الزمالك": "منتخب مصر غني عن التعريف، سواء باللاعبين المحليين أو المحترفين، ستكون مباراة ممتعة لأننا أتينا من أجل لعب كرة قدم ولكن بروح عالية جدًا".

وأضاف: "طموحنا في كأس العرب مثل باقي كل المنتخبات وهدفنا تحقيق اللقب، والتوفيق من عند الله، ونتمنى أن نصل لمراحل متقدمة جدًا في البطولة".

وأكمل: "محمد صلاح لاعب غير عادي سواء في مصر أو في إنجلترا، هو حالة خاصة على مستوى الكرة العربية وخصوصًا مع ليفربول هداف ناديه والدوري الإنجليزي، والأهم من كل هذا أنه إنسان متواضع رغم كل هذه الشهرة".

تاريخ مواجهات مصر ولبنان

والتقي منتخب مصر مع نظيره البناني فى 6 مواجهات سابقة شهدت تفوق الفراعنة فى 5 مباريات مقابل مباراة واحدة انتهت بالتعادل الإيجابي .

وفي عام 1961 التقي المنتخبين بدورة الألعاب العربية التي استضافتها مدينة الدار البيضاء المغربية وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر برباعية نظيفة.

وأقيمت المواجهة الاخيرة عام 2012 بمباراة ودية على ملعب رشيد كرامي، بمدينة طرابلس انتهت بفوز مصر برباعية نظيفة.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.

أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر

ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة.

محمد شريف: لعب4 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع

مروان حمدي: لعب 6مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف

أسامة فيصل: لعب 5 مباريات، لم يسجل، صنع هدف.