الضبطية القضائية تعطي «نقابة الموسيقين»القوة.. وبرلمانيون لـ دوت الخليج : تواجه إسفاف المهرجانات «فيديو»

/663641/الضبطية-القضائية-تعطي-نقابة-الموسيقينالقوة-وبرلمانيون-لـ-تحيا-مصر--تواجه-إسفاف-المهرجانات فيديو

شهدت الفترة الماضية حرب باردة بين الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، ومطربي المهرجات وذلك بعد اصداره قرارا بمنع 16 شخصا من الغناء في مصر وهم فناني المهرجانات ومنهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وغيرهم.

دوت الخليج

ليأتي دور مجلس النواب في حل هذه الأزمة، حيث وافقت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية في المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وتنص المادة 70 على يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون كانت النقابات الفنية قد ايدت هذا المقترح امس بحضور هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين موضحين أن الضبطية القضائية تستهدف مواجهة " اغاني المهرجانات " غير اللائقة

داليا السعدني: اختيار الشخص المعني بالضبطية القضائية يكون بالتنسيق مع وزارة العدل

وفي هذا الإطار، قالت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، أن الضبطية القضائية كلمة مفزعة، مؤكدة أن العقوبات لا يوجد بها حبس ولكنها تقتصر علي الغرامات فقط.

وأضافت السعدني، في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج"، أن توجه الدولة نحو الإبداع والفن هو توجه حقيقي ومحمود، وأن المراقب علي الفن يكون علي دراية به، لافتة أن الفنان يراقب علي الفنان وليس وزارة العدل والشرطة، لأنه هناك معايير محددة لا يفهمها إلا المتخصصون.

وتابعت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن فكرة الضبطية القضائية قرار جيد، مضيفة: اختيار الشخص المعني بالضبطية القضائية يكون بالتنسيق مع وزارة العدل، وأن هذا القرار يعد ثورة وطفرة في الحرية، وأن الدولة تغل اليدين عن التحكم في الإبداع والفن.

«رئيس إعلام البرلمان» عن منح الضبطية القضائية لمواجهة إسفاف المهرجانات «المواطن المصري محتاج عين وأذن أخرى»

ومن جانبها، تحدثت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لـ دوت الخليج، عن توافق اللجنة على منح الضبطة القضائية لنقابة المهن الموسيقية لمواجهة إسفاف المهرجانات، مؤكدة على أنه لا يزال مقترح، وسيتم عرضه على الجلسة العامة من أجل الإقرار النهائى.

وأكدت درية شرف الدين، أن كما هو معروض بأن الضبطية القضائية مشروطة بموافقة وزير العدل،مشيرة إلى أنه مع النقاش والحوار سيتم التواصل لأفضل شيئ يخدم عمل نقابة المهن الموسيقية، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية تقول أن المواطن المصرى يستحق عين أخرى وأذن أخرى قائلة:«كما يعلم الجميع أن الأوضاع تكون منفرطة بسوق الغناء والفن ..وأعتقد أن المواطن المصرى يستحق أن يكون له عين وأذن أخرى تقدم له كل ما هو أفضل».